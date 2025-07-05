Пьяный местный житель устроил поножовщину в Коломне

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В Коломне задержали мужчину, порезавшего ножом знакомого в ходе ссоры

В Коломне правоохранители задержали местного жителя 1973 года рождения, подозреваемого в нанесении ножевых ранений своему знакомому, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, у жилого дома в микрорайоне имени Маршала Катукова между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес своему оппоненту ножевое ранение. Пострадавшего 1991 года рождения госпитализировали в местную больницу.

Сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали подозреваемого, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).