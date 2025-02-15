Захарова: виновных в нападении на журналистов в Курской области ждет наказание
Захарова призвала осудить нападение ВСУ на журналистов «Первого канала»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить нападение ВСУ на журналистов «Первого канала» в Курской области.
14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области беспилотники ВСУ атаковали съёмочную группу «Первого канала». Ранен оператор Юрий Шолмов.
По словам Захаровой, таким образом укронацисты пытаются скрыть правду о преступлениях против мирного населения.
«Призываем все ответственные правительства государств осудить теракты киевского режима», — сказано в сообщении дипломата.
Она добавила, что виновных в теракте против журналистов ждет наказание.
Ранее в Курской области был ранен военкор Евгений Поддубный.