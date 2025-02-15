Захарова: виновных в нападении на журналистов в Курской области ждет наказание

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить нападение ВСУ на журналистов «Первого канала» в Курской области.

14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области беспилотники ВСУ атаковали съёмочную группу «Первого канала». Ранен оператор Юрий Шолмов.

По словам Захаровой, таким образом укронацисты пытаются скрыть правду о преступлениях против мирного населения.

«Призываем все ответственные правительства государств осудить теракты киевского режима», — сказано в сообщении дипломата.

Она добавила, что виновных в теракте против журналистов ждет наказание.

Ранее в Курской области был ранен военкор Евгений Поддубный.