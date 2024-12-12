Путин наградил военкора Поддубного звездой Героя России

Военкор Поддубный получил звезду Героя России
Спецоперация

Военный корреспондент Евгений Поддубный награжден звездой Героя России. Награду журналисту вручил российский президент Владимир Путин во время торжественного мероприятия в День Конституции, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Поддубный неоднократно бывал в горячих точках, рисковал жизнью и получал тяжелые ранения. Сейчас военкор продолжает снимать репортажи в зоне спецоперации на Украине.

«Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России — впервые в истории современной отечественной журналистики», — сказал Путин.

В августе Евгения Поддубного ранил украинский дрон под Суджей в Курской области. В момент атаки журналист ехал на автомобиле. Поддубный смог выжить, но получил серьезные травмы и ожоги.

После госпитализации военкору звонил лично Владимир Путин, который желал ему скорейшей поправки.