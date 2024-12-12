Путин наградил военкора Поддубного звездой Героя России

сегодня в 16:30

Военный корреспондент Евгений Поддубный награжден звездой Героя России. Награду журналисту вручил российский президент Владимир Путин во время торжественного мероприятия в День Конституции, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Поддубный неоднократно бывал в горячих точках, рисковал жизнью и получал тяжелые ранения. Сейчас военкор продолжает снимать репортажи в зоне спецоперации на Украине.

«Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России — впервые в истории современной отечественной журналистики», — сказал Путин.

В августе Евгения Поддубного ранил украинский дрон под Суджей в Курской области. В момент атаки журналист ехал на автомобиле. Поддубный смог выжить, но получил серьезные травмы и ожоги.

После госпитализации военкору звонил лично Владимир Путин, который желал ему скорейшей поправки.