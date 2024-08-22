Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному

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Российский президент Владимир Путин в четверг позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, который продолжает лечение после атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил Поддубного с днем рождения, а также пожелал военкору скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Военкор Поддубный попал под удар украинского беспилотника 7 августа во время работы в приграничных районах Курской области, куда вторглись ВСУ. В результате атаки противника военкор получил множественные травмы и ожоги.

В настоящее время Поддубный находится на лечении в НИИ скорой помощи им Склифосовского. Журналист идет на поправку.

Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде.