Состояние военкора Поддубного остается тяжелым, но стабильным

Сведения о здоровье военкора разместили в Telegram-канале «Поддубный |Z|О|V| edition».

Пациент получает все необходимое лечение, но его состояние остается тяжелым. Несмотря на это, Поддубный, по мнению администраторов канала, обязательно пойдет на поправку.

7 августа Поддубный отправился в эпицентр боевых действий в Курской области. В его автомобиль врезался дрон-камикадзе ВСУ, военкор был сильно ранен. 8 августа его доставили в Москву в НИИ скорой помощи им Склифосовского. Позднее врачи рассказал, что Поддубный в сознании и дышит сам.