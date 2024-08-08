Военкора Поддубного доставили в НИИ им Склифосовского
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Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в НИИ скорой помощи им Склифосовского, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы.
В медучреждение он прибыл на вертолете. Его сопровождала команда медиков.
Во время транспортировки Поддубный на вопрос о том, как у него дела, ответил: «Нормально». Он добавил, что ничего не слышит.
Поддубного направили в реанимацию. Ему предстоит сдать анализы. Решение по поводу плана лечения военкора примут в четверг.
7 августа вечером ряд СМИ опубликовал новости о том, что военкор Поддубный погиб во время атаки ВСУ на Курскую область. Однако позднее журналиста обнаружили живым, но в тяжелом состоянии. У него ранения и ожоги.