Военкора Поддубного доставили в НИИ им Склифосовского

В медучреждение он прибыл на вертолете. Его сопровождала команда медиков.

Во время транспортировки Поддубный на вопрос о том, как у него дела, ответил: «Нормально». Он добавил, что ничего не слышит.

Поддубного направили в реанимацию. Ему предстоит сдать анализы. Решение по поводу плана лечения военкора примут в четверг.

7 августа вечером ряд СМИ опубликовал новости о том, что военкор Поддубный погиб во время атаки ВСУ на Курскую область. Однако позднее журналиста обнаружили живым, но в тяжелом состоянии. У него ранения и ожоги.