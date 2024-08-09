Baza: военкор Поддубный самостоятельно дышит и идет на поправку

Военкора Евгения Поддубного, который получил ранение во время работы в Курской области, перевели из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Он идет на поправку, сообщает Baza .

Поддубный находится в сознании, самостоятельно дышит с помощью кислородной маски. Врачи отмечают, что лечение военкора проходит согласно действующим клиническим рекомендациям. Серьезных хирургических вмешательств не требуется.

По данным источника Baza, Поддубный лежит в общей палате. Он чувствует себя лучше и идет на поправку. Военкор общается с врачами и демонстрирует хороший аппетит.

7 августа Поддубный отправился в эпицентр боевых действий в Курской области. В его автомобиль врезался дрон-камикадзе ВСУ, военкор был сильно ранен. 8 августа его доставили в Москву в НИИ скорой помощи им Склифосовского.