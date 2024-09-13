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Военкора ВГТРК Поддубного выписали из столичной клиники после ранения

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выписан из столичного НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщает РИА Новости .

Там военкор проходил лечение после ранения, полученного при атаке дрона ВСУ 7 августа. Украинский беспилотник ударил по автомобилю Поддубного, когда тот ехал по Суджанскому району в Курской области.

В результате произошедшего корреспондент получил серьезные ожоги и травмы. В Склиф его доставили вертолетом.

Поддубный 22 августа встретил свой день рождения в больнице. Раненному военкору позвонил президент РФ Владимир Путин с пожеланиями скорейшего выздоровления.