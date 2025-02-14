Хинштейн: съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке ВСУ под Курском

сегодня в 21:26

Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке украинских военнослужащих в населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшего госпитализировали в курскую больницу, откуда он будет доставлен в Москву для дальнейшего лечения. В настоящее время врачи оценивают состояние Шолмова как удовлетворительное.

Предположительно, по словам губернатора, в результате атаки украинского беспилотника журналист получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму (контузия).

Хинштейн призвал военкоров и журналистов, которые работают на территории Курской области, соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее врио губернатора Курской области предложил создать горячую линию для сообщений о случаях мародерства на приграничных территориях.