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Хинштейн предложил создать горячую линию для борьбы с мародерством

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о случаях мародерства на приграничных территориях. Об этом он написал в своем Telegram-канале после встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов.

«Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать», — отметил он.

Ранее в Курской области были созданы патрули для борьбы с мародерством в приграничье.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.