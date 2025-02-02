В Курской области появились патрули для борьбы с мародерством

В Курской области созданы патрули для борьбы с мародерством в приграничье, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде», — написал он

В состав патрулей вошли сотрудники военной полиции и регионального управления МВД РФ. Они будут следить за обстановкой в Большесолдатском, Глушковском и Кореневском районах.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее в ДНР задержали группу чиновников по подозрению в мародерстве во время боевых действий.