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В ДНР группу чиновников обвинили в мародерстве

В ДНР задержали группу чиновников по подозрению в мародерстве во время боевых действий, сообщает « Коммерсант ».

Следствие считает, что они похитили имущество завода «Азовэлектросталь» на сумму не менее 518 млн рублей.

В мародерстве в период вооруженного конфликта обвиняют бывшего заместителя председателя правительства—министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова, а также руководителя ведомственного ГУП «Торговый дом „Втормет“» Максима Солдатова.

Сейчас они находятся под стражей в Москве.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты, зашедшие в некоторые населенные пункты Курской области, занимаются тотальным мародерством.