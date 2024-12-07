В ДНР группу чиновников обвинили в мародерстве
В ДНР задержали группу чиновников по подозрению в мародерстве во время боевых действий, сообщает «Коммерсант».
Следствие считает, что они похитили имущество завода «Азовэлектросталь» на сумму не менее 518 млн рублей.
В мародерстве в период вооруженного конфликта обвиняют бывшего заместителя председателя правительства—министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова, а также руководителя ведомственного ГУП «Торговый дом „Втормет“» Максима Солдатова.
Сейчас они находятся под стражей в Москве.
Ранее сообщалось, что украинские солдаты, зашедшие в некоторые населенные пункты Курской области, занимаются тотальным мародерством.