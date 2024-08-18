ВСУ проявляют варварство, мародеря в Курской области

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Украинские солдаты, зашедшие в некоторые населенные пункты Курской области, занимаются тотальным мародерством, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Согласно данным объективного контроля, варварству подвергаются дома местных жителей города Суджа, который частично контролируется ВСУ. Сначала бойцы противника грабят квартиры и дома, а затем, когда вынесут вещи, поджигают мебель или кидают в жилье гранаты.

Солдаты ВСУ ведут себя жестоко на захваченной территории. То, что они делают — проявление варварства, отметил Котенок.

Ранее беспилотник снял мародеров ВСУ, которые грабят дома в Курской области. Они выносили из помещений дорогие предметы.