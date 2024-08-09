Мародеры ВСУ обносят частные дома в селе Гончаровка Курской области

Российский беспилотник снял украинских солдат, которые занимаются мародерством в Курской области, сообщил в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он опубликовал видео с дрона, на котором зафиксированы преступления солдат ВСУ. На записи украинские солдаты заходят в частные дома в селе Гончаровка Курской области и выносят оттуда предметы. Также на одном из кадров автомобиль с вещами в багажнике едет по дороге.

Рогов не исключает, что солдаты противника выносят из домов и стиральные машины. Он отметил, что этот предмет считается культовым для «бандеровцев».

Ранее сообщалось, что добровольцы из ДНР и сотни резервистов из других регионов РФ отправились на курское направление. Там они пойдут в контратаку на позиции ВСУ.