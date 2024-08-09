SHOT: резервисты и добровольцы из ДНР пойдут в контратаку в Курской области

Добровольцы из ДНР и сотни резервистов из других регионов РФ отправились на курское направление, сообщает SHOT .

Также в регион приехали тыловики из российских регионов. Вскоре они могут перейти к контратаке на позиции ВСУ в Курской области. Цель — добить оставшихся украинских солдат в приграничной зоне.

Недавно в бой также вступили группа «Искра», состоящая из ветеранов «ЧВК Вагнер», подразделения «Аида», «Камертон», «Пятнашка» и солдаты ВДВ, входящие в Минобороны РФ. Они пытаются вытеснить ВСУ за государственную границу в Сумскую область.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения польской САУ «Краб» в Курской области. Замаскированную технику противника заметили в лесополосе.