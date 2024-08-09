Появилось видео уничтожения замаскированной САУ «Краб» в Курской области

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Российские военные вычислили и уничтожили САУ «Краб» в Курской области

В Сети появилось видео уничтожения польской самоходной артиллерийской установки «Краб», которая состоит на вооружении ВСУ. Ее пытались замаскировать в лесу Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие вычислили САУ «Краб» в лесополосе. Экипаж пытался спрятать технику среди густых деревьев, но разведка быстро вычислила ее местонахождение.

После анализа полученных данных ВС РФ приняли решение нанести точечный удар по установке барражирующим боеприпасом «Ланцет». В результате САУ «Краб» была поражена.

На опубликованных Минобороны России кадрах видны попытки ВСУ спрятать артиллерийскую установку. Затем технику поражают ВС РФ. Из лесополосы поднимается густой дым.

Российские военные продолжают сжигать бронированные автомобили ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры поражения двух транспортных средств опубликовало военное ведомство.