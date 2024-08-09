Минобороны опубликовало видео 2 горящих бронеавтомобилей ВСУ в Курской области

На кадрах видно, как отечественный беспилотник следит за передвижениями двух украинских транспортных средств. Первый бронеавтомобиль противника пытается спрятаться от ВС РФ под деревьями, но его удается уничтожить.

Второе украинское транспортное средство российские солдаты подожгли прямо на дороге. На кадрах видно, что бронеавтомобиль выгорел дотла и от него идет черный дым.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью ВСУ вновь попытались обстрелять регион. Однако российским солдатам удалось уничтожить четыре ракеты и столько же беспилотников противника.