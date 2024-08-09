Врио губернатора Курской области сообщил о сбитии украинских ракет и БПЛА
Смирнов: за ночь в небе Курской области сбиты 4 БПЛА и 4 ракеты ВСУ
Ночью украинские военные вновь попытались обстрелять Курскую область, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
ВС РФ удалось уничтожить восемь воздушных целей, запущенных ВСУ. Четыре из них — ракеты, а остальные беспилотники, рассказал глава Курской области.
Смирнов также поблагодарил солдат ВС РФ за защиту неба над регионом. Также врио губернатора порекомендовал гражданам не подходить к обломкам ракет или беспилотников, а сразу обращаться в соответствующие службы.
Ранее Украина попросила у США разрешения на удары ракетами ATACMS по авиационным базам на территории России. В Киеве считают, что это поможет ВСУ «удержать часть» Курской области.