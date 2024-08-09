Украина просит США разрешить удары ракетами ATACMS по российским авиабазам
Украина просит разрешить удары ракетами ATACMS по авиабазам на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Как пишет издание со ссылкой на неназванного советника украинского президента, в Киеве уверены, что эти меры позволят им удержать часть Курской области.
По словам источника издания, таким образом Украина надеется получить «рычаг давления для переговоров с Россией».
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек, в медицинских учреждениях находятся 38 человек.