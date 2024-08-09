Украина просит США разрешить удары ракетами ATACMS по российским авиабазам

сегодня в 06:49

Украина просит разрешить удары ракетами ATACMS по авиабазам на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Как пишет издание со ссылкой на неназванного советника украинского президента, в Киеве уверены, что эти меры позволят им удержать часть Курской области.

По словам источника издания, таким образом Украина надеется получить «рычаг давления для переговоров с Россией».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек, в медицинских учреждениях находятся 38 человек.