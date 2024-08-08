Минздрав: 66 человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек, в медицинских учреждениях находятся 38 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РФ .

По данным Федерального центра медицины катастроф, с 6 по 8 августа в Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В больницах региона находятся 38 человек, из них — пять детей.

Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, среди которых два ребенка. Мурашко отметил, что в медицинских организациях в необходимом объеме имеются все лекарства, а также кровь для переливания.

С целью оказания медицинской помощи пострадавшим организована работа сводной бригады специалистов. Они распределены по Курску и области. Они консультируют людей, а также занимаются подготовкой пациентов к медицинской эвакуации.

Так, в столичные клиники эвакуированы 9 человек. Кроме того, проведены 6 телемедицинских консультаций с ведущими московскими специалистами.