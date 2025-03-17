Захарова объяснила желание Британии украсть активы России тягой к пиратству
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что стремление Великобритании украсть активы Росси связано с давней традицией пиратства в Англии.
«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — написала она.
Дипломат отметила, что в Англии пиратство было легализовано.
«Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — добавила Захарова.
Ранее бывший британский премьер Риши Сунак заявил, что нужно как можно быстрее похитить миллиардные российские активы.
Весной 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили сотрудничество с Национальным расчётным депозитарием (НРД). Блокировка активов российских инвесторов на Западе юридически произошла летом 2022 года, когда Евросоюз ввел санкции против НРД.