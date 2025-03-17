сегодня в 05:39

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале , что стремление Великобритании украсть активы Росси связано с давней традицией пиратства в Англии.

«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — написала она.

Дипломат отметила, что в Англии пиратство было легализовано.

«Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — добавила Захарова.

Ранее бывший британский премьер Риши Сунак заявил, что нужно как можно быстрее похитить миллиардные российские активы.

Весной 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили сотрудничество с Национальным расчётным депозитарием (НРД). Блокировка активов российских инвесторов на Западе юридически произошла летом 2022 года, когда Евросоюз ввел санкции против НРД.