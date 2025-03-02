Эксперты оценили перспективы разблокировки активов россиян на Западе

Весной 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили сотрудничество с Национальным расчётным депозитарием (НРД). Блокировка активов российских инвесторов на Западе юридически произошла летом 2022 года, когда Евросоюз ввел санкции против НРД, сообщает РБК .

Адвокат Арам Григорян рассказал, что в случае если российские инвесторы инициируют судебные разбирательства с целью взыскания убытков, связанных с заблокированными активами, через судебные инстанции РФ, им следует тщательно следить за соблюдением сроков исковой давности, который составляет 3 года с даты, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении права.

Юрист практики комплаенса и санкционного права в BGP Litigation Ирина Ротачкова считает, что отправной точкой для отсчета следует считать момент фактической блокировки счетов НРД.

При этом санкционные юристы отмечают, что индивидуальные ходатайства российских инвесторов о разблокировке активов, подаваемые в Казначейство Бельгии или Министерство финансов Люксембурга, представляют собой административные обращения, оформляемые в соответствии с регламентом Евросоюза № 269/2014. В силу этого к ним не применяются положения о сроках исковой давности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва призвала Францию объясниться за желание использовать конфискованные активы в поддержку Украины.