Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщили в Telegram-канале , что Украина оказалась в тяжелом положении на фоне отступления ВСУ в Курской области.

«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — написала она.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что Киев хотел сделать в Курской области плацдарм и после использовать ситуацию как разменную монету, но ничего не получилось. Путин также напомнил военным, что с пленными бойцами ВСУ следует обращаться гуманно.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.