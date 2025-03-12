Путин: ко всем пленным нужно относиться гуманно

Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления Курской группировкой, где заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. Российский лидер также заявил, что со всеми украинскими пленными нужно обращаться гуманно, пишет ТАСС .

Согласно заявлению Генерального штаба, в ходе операций в Курской области было захвачено свыше 400 военнослужащих украинской армии.

Президент Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения со всеми пленными, однако отметил, что на иностранных наемников не распространяются положения Женевской конвенции.

Международные стандарты обращения с пленными закреплены в системе договоров, известных как Женевские конвенции. Этот комплекс включает четыре основных соглашения, дополненных тремя протоколами, которые вместе формируют правовую основу для обеспечения человечного обращения в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее Путину доложили, что ВС РФ от присутствия ВСУ освободили 86% занятой противником территории.