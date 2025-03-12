ВС РФ освободили более 86% Курской области, занятой ВСУ

Российские военные продолжают ликвидировать и вытеснять украинские формирования с территории Курской области. На данный момент они освободили более 1100 квадратных километров (86%), которые заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает ТАСС .

Об освобождении 86% территорий, занятых ВСУ в Курской области, президенту России Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. Военные РФ вернули под свой контроль более 1100 квадратных километров в российском регионе, куда в августе 2024 года вторгся противник.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в один из пунктов управления Курской группировкой, где провел совещание.

Российские военные сумели освободить от присутствия ВСУ город Суджи. После этого совместно с волонтерами эвакуировали 68 местных жителей.