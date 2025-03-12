Владимир Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой

Вечером 12 марта президент России Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления Курской группировкой. Соответствующие кадры показал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

На опубликованных кадрах видно, как военные ведут российского лидера в соответствующей форме в пункт управления Курской группировкой.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ближайшее время появятся кадры совещания российского лидера с военными, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские военные сумели полностью вытеснить украинские формирования из Суджи в Курской области. Позднее с территории города эвакуировали 68 мирных граждан.