Хинштейн сообщил об эвакуации 68 человек с территории Суджи

Военные совместно с волонтерами эвакуировали с территории Суджи Курской области 68 мирных граждан. 52 человека уже получили места в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Выражаю огромную благодарность военным, АНО „Патриот“, сотрудникам Росгвардии, МЧС, медикам, которые помогали в эвакуации жителей. Это волнительный и долгожданный момент не только для курян, но и для всех жителей нашей страны, которые все это время болели и переживали за наших людей! Уверен, что это только начало и количество спасенных людей будет расти!» — заявил Хинштейн.

Всех эвакуированных граждан в первую очередь осмотрели медики. Оказалось, что здоровье 68 человек не вызывает опасений, экстренная помощь никому не потребовалась. 52 человека разместились в ПВР, еще 16 человек отправились к родственникам.

Сотрудники полиции, министерства здравоохранения, МЧС и комитета безопасности региона в данный момент активно работают в ПВР. Все обращения граждан незамедлительно обрабатываются специалистами этих служб.

Ранее сообщалось, что российские военные полностью вытеснили украинские формирования с территории Суджи и взяли город в Курской области под свой контроль.