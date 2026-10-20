Центр изучения ИИ появится в школах России

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На базе Института содержания, методов и технологий образования (ИСМО) им. В. С. Леднева Минпросвещения РФ будет создан центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании. Об этом заявил руководитель института Максим Костенко, сообщает ТАСС .

По его словам, решение о формировании такого центра принял министр просвещения Сергей Кравцов. Работа будет вестись именно в контексте российской действительности.

Костенко добавил, что сейчас готовится нормативный акт, который урегулирует все аспекты применения ИИ в школе.

Специалисты института будут оказывать методологическую поддержку отечественным компаниям, развивающим суверенные нейросети.

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