Вечером 12 февраля президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова, который сообщил, что Украина планировала сделать ситуацию в Курской области разменной монетой, пишет РИА Новости .

Герасимов доложил Путину, что, по задумке Киева, Вооруженные силы Украины должны были сформировать плацдарм в российском регионе, чтобы потом сделать ситуацию разменной монетой.

Слаженная работа военных РФ помешала осуществить преступный план противника, он с треском провалился.

В настоящее время российские бойцы освободили от присутствия ВСУ 86% территорий Курской области, занятой представителями киевского режима.