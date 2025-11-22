Взрывоопасные обломки ракет ATACMS подорвали в Воронеже

В Воронеже в субботу успешно произвели подрыв взрывоопасных обломков ракет ATACMS, которые ранее были обнаружены в СНТ «Дальние сады». Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале .

В результате взрыва никто не пострадал. Есть разрушения нескольких строений. Так, один частный дом (по документам — нежилой), восстановлению не подлежит, еще один получил сильные повреждения.

У ряда строений посечена кровля и повреждено остекление. Это минимальные из всех возможных повреждений, специалистам удалось снизить ущерб.

Жителей начали пускать в большую часть товарищества, движение транспорта возобновлено, однако подъезды к ряду участков в СНТ все еще перекрыты. Оперативным службам нужно убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов. На это потребуется время.

Администрация города будет находиться в контакте с владельцами пострадавших построек. Власти просят не мешать работе оперативных служб и соблюдать меры безопасности.

18 ноября ВСУ попытались нанести удар четырьмя американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Воронежу. Атака была отбита. Обломки упали в садоводческом товариществе на юго-западе города.

