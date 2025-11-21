Взрывоопасные обломки ракет ATACMS нашли в Воронежской области

сегодня в 17:09

После ликвидации ракет ATACMS над Воронежем 18 ноября взрывоопасные обломки были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

Один элемент сбитой ракеты нашли в 150 метрах от ближайших построек. Другой упал возле дачного дома.

На местах работают саперы. Они исследовали обломки несколько дней. Территорию вокруг оцепили. По данным специалистов, транспортировать неразорвавшиеся блоки нельзя, их нужно подрывать на месте.

Взрывные работы запланированы на 14:00 22 ноября. Губернатор попросил жителей не поддаваться панике, сохранять спокойствие.

Гусев заверил, что все необходимые инженерные работы будут проведены. Жителей нескольких домов в СНТ эвакуируют. Губернатор предупредил, что ближайшие здания, вероятно, будут повреждены.

Гусев поручил проработать вопросы размещения в ПВР собственников жилья и все возможные меры поддержки и компенсации.

18 ноября ВСУ попытались нанести удар четырьмя американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Воронежу. Атака была отбита. Никто не пострадал. Жертв нет.

