Взрыв, пламя и дым: появилось видео падения сбитого дрона в Шуе

сегодня в 09:41

SHOT разместил у себя видеоролик с моментом падения БПЛА с боевой частью в городе Шуя Ивановской области.

По предварительной информации, беспилотник ВСУ нес на себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой массой порядка 60 кг. Аппарат сбили, он упал в поле.

На видео показано, как дрон падает, после этого поднимается столб пламени и густой дым.

Ранее беспилотники «Лютый» были замечены в небе над городом Шуя. Все БПЛА сбили.