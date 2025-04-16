Взрыв, пламя и дым: появилось видео падения сбитого дрона в Шуе
Появилось видео падения сбитого беспилотника в Шуе
Фото - © скриншот
SHOT разместил у себя видеоролик с моментом падения БПЛА с боевой частью в городе Шуя Ивановской области.
По предварительной информации, беспилотник ВСУ нес на себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой массой порядка 60 кг. Аппарат сбили, он упал в поле.
На видео показано, как дрон падает, после этого поднимается столб пламени и густой дым.
Ранее беспилотники «Лютый» были замечены в небе над городом Шуя. Все БПЛА сбили.