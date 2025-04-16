Дроны ВСУ «Лютый» атаковали город Шуя в Ивановской области

сегодня в 09:25

Украинские беспилотники «Лютый» замечены в небе над городом Шуя в Ивановской области, всего их видели пять штук, сообщает SHOT .

Все БПЛА над городом были сбиты.

Обломки одного из беспилотников упали в радиусе 50 м. Сразу после этого прогремел взрыв. Информация о последствиях ЧП на земле и пострадавших при падении аппарата уточняется.

Ранее пресс-служба Минобороны России заявила, что минувшей ночью над РФ перехватили 26 дронов ВСУ самолетного типа.