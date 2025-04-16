ПВО уничтожила 26 украинских дронов в России за ночь

Их перехватили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Девять БПЛА сбили над Воронежской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, по два — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московским регионом.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что ПВО уничтожила около 10 беспилотников над регионом.