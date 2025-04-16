ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Воронежскую область
В Воронежской области сбили около 10 вражеских дронов
Силами противовоздушной обороны в Воронежской области уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.
Однако глава области предупредил, что угроза новых атак беспилотников сохраняется, призвав жителей сохранять бдительность.
На месте работают оперативные службы, проводится мониторинг обстановки.
Ранее ВСУ сожгли 20 домов в Брянской области.