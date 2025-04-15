20 домов сгорело за сутки из-за атак ВСУ в Брянской области

В результате массированных обстрелов приграничных территорий Брянской области украинскими беспилотниками и артиллерией полностью уничтожены 20 жилых домов в селе Хоромное, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Александр Богомаз заявил, что за последние сутки зафиксировано 53 вражеские атаки на населённые пункты региона.

В селе Зерново повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия. Под обстрелы попали также Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи и другие сёла. Чудом удалось избежать человеческих жертв, однако десятки семей остались без крова.

Богомаз провёл историческую параллель, сравнив действия ВСУ с тактикой нацистов в годы Великой Отечественной войны.

«Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье!» — написал Богомаз в своем Telegram-канале.