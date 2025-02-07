Российские военные из группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Дружба в ДНР. В течение недели бойцы «Центральной» группы также заняли Крымское и Барановку, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

С 1 по 7 февраля российская армия также нанесла восемь групповых ударов по объектам на Украине. В результате ударов высокоточным оружием и дронами поражена газо-энергетическая инфраструктура, снабжающая украинский оборонный комплекс.

Накануне российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в Курской области. Бойцы ВС РФ отразили восемь волн украинских атак, в ходе которых захватчики потеряли свыше 200 военных, восемь танков, 30 боевых бронемашин и другую технику.

В Кремле дали «самую высокую оценку» действиям российских военных, которые пресекли наступление ВСУ на курском направлении. Там заявили, что военнослужащие России ведут героическую борьбу с противником.