Минобороны: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области провалилась

Российские военнослужащие сорвали несколько попыток украинского контрнаступления на территории Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В четверг с 06:00 по Москве противник предпринял 8 волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Все атаки ВСУ были отражены российскими военнослужащими, данные населенные пункты находятся под контролем ВС РФ.

В результате боевых действий ВСУ потеряли свыше 200 человек живой силы, 8 танков, 5 БМП, бронетранспортер и 30 боевых бронемашин, а также 3 инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другую боевую технику.

В оборонном ведомстве отметили, что бойцы Вооруженных сил РФ продолжают зачистку районов, где в настоящее время остались разрозненные и малочисленные группы ВСУ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением техники ВСУ при отражении контратаки в Курской области.