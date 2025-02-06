Минобороны поделилось кадрами уничтожения техники ВСУ в Курской области
Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
Минобороны РФ показало видео с уничтожением техники ВСУ при отражении контратаки в Курской области.
В кадре показана бронетехника штурмовых групп противника, которые в четверг попытались провести контрнаступательные действия около населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.
На видео запечатлено, как расчеты FPV-дронов морпехов ЧФ в составе группировки войск «Север» ликвидируют технику ВСУ.
«Жжем технику противника в курском приграничье», — написано в Telegram-канале Минобороны.
6 февраля штурмгруппы ВСУ предприняли попытку контратаки около населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для этого они задействовали колонну боевой техники.
ВС РФ выявили украинских военных и отразили атаку. Черкасская Конопелька и Уланок находятся под контролем российских военнослужащих, добавили в Минобороны России.