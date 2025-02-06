SHOT: протяженность наступающей под Курском колонны ВСУ составляет 1 км

В ходе наступления в Курской области ВСУ задействовали колонну боевой техники, длина которой составляет около 1 километра, сообщает SHOT .

Цель такой тактики — обеспечить безопасную дистанцию между боевыми машинами, чтобы избежать цепной реакции после взрыва боеприпасов. Однако это не помешало российским операторам БПЛА вывести из строя часть техники противника.

Так, российские военнослужащие уже уничтожили 3 танка с экипажами, более 10 БМП и противоминный трал ВСУ.

Изначально в колонне было до 50 единиц техники противника. Треть уже уничтожена, сейчас продолжается ее ликвидация.

Ранее российские военкоры опубликовали видео сожжения украинской техники под Суджей во время наступления украинской армии в Курской области.