Наступление ВСУ под Суджей: украинскую технику сжигают в тяжелых боях

сегодня в 12:16

Военкоры показали видео боев при наступлении ВСУ под Суджей

Российские военкоры публикуют видео сожжения украинской техники под Суджей во время наступления украинской армии, которое, по их данным, началось 6 февраля. По данным «Архангела Спецназа» , столкновения идут у села Уланок Суджанского района, где замечены до девяти боевых бронированных машин (ББМ) ВСУ.

Канал утверждает, что украинские формирования атакуют по курсу деревни Фансеевка под Суджей. Российские войска уничтожили минимум один инженерный трал для разминирования, ББМ и танк противника, что запечатлено на опубликованных военблогерами видео.

«Два майора» добавляют, что 6 февраля ВСУ «броском» выдвинулись со стороны населенного пункта Махновка и отправили танки с тралами в обход Черкасской Конопельки, которую ранее освободили российские войска.

«Бронетанковый кулак противника встретили у н. п. Уланок, наши наносят огневое поражение, несколько вражеских машин сожжено», — пишет канал с аудиторией более 1,2 млн подписчиков, добавляя, что ВСУ подтягивают резервы со стороны Колмакова.

Военкор Юрий Котенок заявил, что по наступающим под Курском украинским силам бьют беспилотниками.

По данным «Белорусского силовика», наступательные действия ВСУ нацелены на контроль над путем снабжения украинской группировки из Сум в Суджанский район.

«Обстановка тяжелая. Сожгли 2 танка и 1 ББМ», — добавляет «Архангел Спецназа» в новом посте.