Жителям Подмосковья рассказали, кто участвует в наблюдении за выборами

Наблюдатели — это не просто участники избирательного процесса, а гаранты прозрачности и легитимности выборов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

За ходом голосования в Московской области будут пристально следить 22 866 наблюдателей, из них: 3 647 — назначены кандидатами, 4 092 — назначены региональной Общественной палатой региона, а 15 127 — назначены политическими партиями.

Такой широкий охват позволяет обеспечить объективный контроль на всех избирательных участках Московской области.

Основные зоны наблюдения в УИК — выдача бюллетеней, кабинки для тайного голосования, ящики для голосования, сейфы и сейф-пакеты, процесс подсчета голосов. Основные зоны наблюдения в ТИК — места погашения неиспользованных бюллетеней, увеличение формы свободных таблиц ТИК, места приема протоколов УИК об итогах голосования, заседание ТИК и составление протоколов ТИК об итогах выборов.

Также наблюдатели могут присутствовать при голосовании на дому. Они пристально следят за заявлениями и бланками заявлений, информационными материалами, избирательными бюллетенями, реестром избирателей и опечатанным ящиком для голосования.

Помимо этого, наблюдатели следят за ходом дистанционного электронного голосования. Они получают блоки информации распределенной базы данных ПТК ДЭГ, содержащей зашифрованные результаты волеизъявления участников голосования и данные об итогах ДЭГ. Еще наблюдатели контролируют неизменность и сохранность результатов волеизъявления участников ДЭГ, а также достоверность установления итогов ДЭГ.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.