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Минобороны: Черкасская Конопелька и Уланок находятся под контролем ВС РФ

Российские войска отразили атаки ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области. Данные населенные пункты находятся под контролем ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В четверг противник попытался осуществить контрнаступательные действия в Курской области. ВСУ предприняли несколько волн атак в направлении Черкасской Конопельки и Уланка.

Российские войска успешно отразили контратаки и нанесли поражение украинским силам. Противник потерял 6 танков, 3 БМП, 3 машины разграждения, 14 боевых бронемашин.

Населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок контролируют ВС РФ.

Ранее стало известно, что протяженность наступающей под Курском колонны ВСУ составляла 1 км. В ней было до 50 единиц техники противника. ВС РФ уничтожили ее.