сегодня в 15:34

Минобороны сообщило об отражении контрнаступления ВСУ в Курской области

С утра четверга вооруженные формирования украинской армии попытались провести контрнаступательные действия в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок на территории Курской области.

Для атаки противник задействовал до двух мех батальонов на бронетехнике. Штурмгруппами ВСУ предпринято несколько волн атак на данном направлении.

Группировка войск «Север» ВС РФ выявила украинских военных. При поддержке авиации российские бойцы нанесли огневое поражение штурмгруппам ВСУ.

При наступлении в Курской области противник задействовал колонну боевой техники, ее протяженность составила порядка 1 км. Часть техники ликвидировали операторы дронов.