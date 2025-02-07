В Кремле положительно оценили действия российских военных, сорвавших попытку контрнаступления ВС Украины в Курской области. Там подчеркнули, что под Курском российская армия сражается героически, «не жалея себя», сообщает RIA_Kremlinpool .

«Конечно, самая высокая оценка (действиям российских военных — ред.)», — добавили в Кремле.

6 февраля украинские силы попытались прорвать фронт в Суджанском районе Курской области, сообщали военкоры и СМИ. Минобороны РФ докладывало, что попытка контрнаступления ВСУ на курском направлении провалилась.

В ходе вчерашних боев украинские войска потеряли более 200 военных, восемь танков, пять боевых машин пехоты, 30 боевых бронемашин, три инженерные машины разграждения и другую технику.

Оборонное ведомство также показывало кадры уничтожения украинской техники под Курском.