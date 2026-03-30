Выбиты окна, пострадал балкон: появились кадры с места падения БПЛА в Краснодаре

В Сети опубликовано видео с места падения дрона в Краснодаре

Дроны ВСУ атаковали Краснодар в ночь на 30 марта. Появились кадры пострадавшего в результате прилета беспилотника многоквартирного дома, их публикует Telegram-канал «Россия. Кубань | Новости» .

В результате атаки повреждены несколько квартир в МКД в Прикубанском округе. Об обстановке на месте ЧП рассказал корреспондент телеканала «Россия. Кубань» Андрей Малеваный.

Он показал на видео, что один балкон в доме сильно поврежден. Также в результате удара выбиты окна у еще нескольких квартир. Повреждения получили и внутренние помещения.

Судя по кадрам, дом оцеплен. В результате атаки пострадали три человека, среди них двое детей. Им оказали первую помощь на месте.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА в Краснодаре.

