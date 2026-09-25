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Пожар произошел вблизи станции МЦК «Измайлово» в Москве

Происшествия
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Возгорание заметили в районе станции «Измайлово» Московского центрального кольца (МЦК). Предположительно, пожар произошел в жилой застройке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, как из жилого микрорайона в небо поднимается густой черный дым.

По словам очевидцев, в районе возгорания чувствуется резкий запах.

К настоящему моменту причина происшествия неизвестна.

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