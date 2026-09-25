Боязнь потерять семейную ипотеку заставила россиян спешить с покупкой квартир

Почти треть потенциальных заемщиков по семейной ипотеке — 29% — ускорили поиск жилья из-за ожидания изменения условий программы. При этом половина опрошенных в обычной ситуации тратила бы на выбор квартиры больше времени или вовсе отложила покупку. Главным источником тревоги для покупателей стало возможное изменение ставки: его опасаются 60% участников опроса. Неопределенность заставляет семьи действовать быстрее, но одновременно повышает риск принять решение под давлением страха потерять льготные условия, рассказала РИАМО руководитель управления коммерческих сервисов «Мангазеи» Юлия Архангельская.

Ожидание изменений в семейной ипотеке стало для части покупателей фактором, который заметно ускорил решение о покупке жилья. Согласно опросу «Мангазеи», 29% потенциальных заемщиков стали активнее искать квартиру именно из-за неопределенности вокруг дальнейших условий программы. При этом в более спокойной ситуации каждый второй респондент выбирал бы жилье дольше или отложил покупку.

Главная причина спешки — опасение, что после изменения программы кредит станет существенно дороже. Изменения ставки беспокоят 60% участников опроса. На этом фоне часть семей старается заранее подобрать объект, получить одобрение банка и успеть оформить сделку на действующих условиях.

Особенно быстро действуют те, кто уже находился в процессе поиска квартиры или успел получить предварительное одобрение кредита. Для таких покупателей неопределенность превращается в своеобразный дедлайн: чем ближе дата возможного изменения правил, тем меньше времени они готовы тратить на сравнение вариантов.

При этом другие параметры программы вызывают значительно меньше тревоги. Возможное увеличение первоначального взноса беспокоит только 6,7% опрошенных. Вероятное сокращение срока льготного кредита до 15 лет воспринимается серьезнее, поскольку оно может привести к увеличению ежемесячного платежа и дополнительной нагрузке на семейный бюджет.

«Неопределенность работает как мягкий ускоритель — люди начинают активнее собирать документы еще до публикации официальных правил», — рассказала Архангельская.

По ее словам, изменение условий особенно чувствительно для семей с одним ребенком: если ставка вырастет с 6% до 12%, ежемесячный платеж по сопоставимому кредиту может увеличиться на десятки тысяч рублей. Однако итоговая разница зависит от суммы займа и срока кредита, поэтому универсальной прибавки для всех заемщиков нет.

На фоне повышенного спроса меняется и поведение банков. Кредитные организации начинают осторожнее подходить к выдаче новых займов, а покупатели стараются быстрее зафиксировать те параметры кредита, которые доступны им сейчас.

Однако спешка имеет и обратную сторону. Часть покупателей начинает снижать требования к будущей квартире, например, соглашаться на менее подходящий район или характеристики объекта, лишь бы успеть воспользоваться прежними условиями ипотеки.

Именно здесь возникает главный риск: попытка сэкономить на процентной ставке может привести к более дорогой ошибке при выборе самой недвижимости. Разница в ипотечном платеже рассчитывается достаточно точно, а качество конкретной квартиры, ее расположение и ликвидность изменить после сделки уже значительно сложнее.

Не стоит форсировать события

Эксперт считает, что принимать решение исключительно из страха не успеть не стоит. Если семья только начала искать жилье и еще не определилась с бюджетом и объектом, сама по себе возможная реформа программы не обязательно является основанием для немедленной покупки.

«Форсировать события имеет смысл только при наличии точных расчетов. Покупать любую доступную недвижимость исключительно ради льготного процента — ошибка и классический пример синдрома упущенной выгоды», — отметила Архангельская.

При этом для тех, кто уже выбрал квартиру, рассчитал платеж и понимает собственную финансовую нагрузку, ожидание изменения условий действительно может стать дополнительным аргументом не откладывать сделку.

Таким образом, неопределенность вокруг семейной ипотеки работает сразу в двух направлениях. Она стимулирует тех, кто уже планировал покупку, быстрее принимать решение, но одновременно может подтолкнуть менее подготовленных покупателей к отказу от привычной осторожности.

Для рынка жилья это означает возможное краткосрочное ускорение спроса перед изменением условий. Для самих заемщиков ситуация сложнее: попытка успеть получить более дешевую ипотеку имеет смысл только тогда, когда покупка жилья была запланирована заранее и остается посильной для семейного бюджета.

Сама программа семейной ипотеки действует до 2030 года, поэтому изменение условий не означает исчезновения льготного кредитования как такового. Для части покупателей вопрос теперь будет звучать иначе: важнее ли успеть взять ипотеку по старой ставке или выбрать подходящее жилье без давления жесткого дедлайна.

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