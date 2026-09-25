В Химках с 28 сентября продлят маршрут № 44Л до деревни Поярково

Автобусы маршрута № 44Л в Химках с 28 сентября начнут ходить до деревни Поярково. Маршрут продлят по просьбам жителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 28 сентября маршрут № 44Л «Лунево — МЦД Лобня» продлят до деревни Поярково. Жители смогут добираться из Пояркова до поселка Лунево без пересадок.

На маршруте будут работать два автобуса малого класса. Они выполнят 24 рейса в день. Первый автобус отправится от остановки «Поярково» в 5:54, последний — от остановки «Станция МЦД Лобня» в 20:30.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.