Три человека получили травмы в Краснодаре из-за падения БПЛА

В Краснодаре в результате падения беспилотников пострадали три человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Среди раненых один взрослый и двое детей. Им оказали необходимую медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, оказались повреждены несколько квартир в Прикубанском округе — выбиты стекла. Ущерб получил и один балкон. Возгораний нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее жители Краснодара сообщали, что слышали 2-3 взрыва из-за атаки беспилотников на город, которую отражали средства противовоздушной обороны. В это время дрон влетел в жилой многоэтажный дом.

